Москва, 20 октября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Распоряжение, прекращающее действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией, подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Соответствующий документ размещён 20 октября на портале размещения официальной правовой информации.

«Прекратить действие Соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству…» — указано в документе.

Уточняется, что речь идёт о соглашении, подписанном 13 апреля 2012 года в Хельсинки. Как указано в документе, обе стороны соглашения содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды». Соглашение было заключено на неопределённый срок, прекратить его могла одна из сторон посредством письменного уведомления.

МИД России поручено уведомить власти Финляндии о принятом решении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что минобороны Финляндии запретило проведение трёх сделок по приобретению недвижимости россиянами и одной связанной с Россией компанией. Документ подписал лично глава ведомства Антти Хяккянен.

В отказе поясняется, что сделки могли бы препятствовать организации национальной обороны и защите территориальной целостности Финляндии.

Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну до 16 марта 2024 года, но речи о конфискации не идёт.

Позднее Финляндия поддержала рекомендации Еврокомиссии, и с 16 сентября таможня Финляндии ввела контроль ввоза легковых автомашин, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в Европейский союз.

В октябре кабинет министров Финляндии объявил, что до 2027 года намерен облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Как указал министр юстиции Леену Мери, правительство намерено облегчить процесс изъятия у россиян недвижимости и акций в жилищных кооперативах.