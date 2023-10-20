Бейрут, 20 октября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Одно из подразделений армии Ливана обнаружило на юге страны более двух десятков ракетных пусковых установок. Об этом говорится в заявлении ливанской армии, распространённом 20 октября.

Стрингер/ РИА Новости

«В рамках осмотра района Сахль-эль-Калила, откуда 19 октября были выпущены ракеты в направлении оккупированных палестинских территорий, одно из подразделений армии обнаружило в упомянутом районе 25 ракетных пусковых установок «Град», — приводит «РИА Новости» текст заявления вооружённых сил.

Отмечается, что в ходе осмотра на одной из установок была обнаружена готовая к запуску ракета, специалисты подразделения ливанской армии демонтировали снаряд.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября израильские вооружённые силы проинформировали, что с территории Ливана неизвестные обстреляли противотанковыми ракетами израильский город Метула, расположенный на севере страны. В результате инцидента двое израильских военнослужащих и один гражданский получили ранения.

Позднее Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана было выпущено девять ракет, четыре из которых были перехвачены силами противовоздушной обороны. В ответ ЦАХАЛ нанёс удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Целями атаки стали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры группировки.