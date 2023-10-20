Москва, 20 октября, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Торжественное открытие Национального чемпионата «Абилимпикс» — 2023, который организовала президентская платформа «Россия — страна возможностей», состоялось 20 октября в Выставочном центре «Гостиный двор» в Москве, говорится в пресс-релизе организаторов.

На мероприятии перед участниками чемпионата выступили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Вице-премьер отметила, что за восемь лет участие в 585 чемпионатах «Абилимпикс» приняли 90 тысяч человек.

«Уже восемь лет «Абилимпикс» набирает обороты, региональные чемпионаты проходят во всех регионах нашей страны. Прошло 585 чемпионатов, их участниками стали 90 тыс. человек. Я называю эти цифры, чтобы вы поняли, какое большое число участников «Абилимпикс» объединил. Мы вместе с вами отрабатываем лучшие практики. Важно, что количество профессий и компетенций, по которым вы соревнуетесь, постоянно растет. Их уже стало 300, и отличительной особенностью этого года является то, что в организации чемпионата приняли участие 2,5 тыс. работодателей», — сказала Голикова.

Министр Кравцов в свою очередь напомнил, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Он призвал всех поблагодарить своих педагогов, а также заявил о важности чемпионатов «Абилимпикс» для их участников.

«К национальному чемпионату «Абилимпикс» очень большой интерес со стороны работодателей. Мы уверены, что каждому из вас, кто еще не трудоустроился, мы поможем найти возможность показать свои лучшие умения, реализовать себя и стать наставниками для будущих поколений», — подчеркнул руководитель ведомства.

На церемонии открытия также присутствовали заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, замглавы Минпросвещения Денис Грибов, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак и директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

После выступлений Татьяна Голикова, Сергей Кравцов и Евгений Стружак встретились с участниками чемпионата и посетили соревновательные площадки, а также стенды службы занятости Москвы, ведущих работодателей и партнеров.

В ходе встречи с финалистами «Абилимпикс» вице-премьер сообщила, что работодатели активно интересуются конкурсом и сами предлагают перечень актуальных профессий. Заместитель председателя правительства РФ подчеркнула, что на рынке труда востребованы все 49 компетенций.

Кроме того, как отметила Голикова, участники «Абилимпикс» могут получить дополнительное образование по 240 различным направлениям или сами стать экспертами и наставниками для молодежи.

Участники чемпионата выразили благодарность правительству России, Минпросвещения РФ и своим педагогам. Финалисты объяснили, что такая поддержка имеет большую важность для их социализации и профессионального роста.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» — 2023 проходит с 20 по 23 октября в Москве. Местом проведения выбраны «Гостиный двор» и ещё шесть дополнительных площадок в московских колледжах. В этому году в конкурсе участвуют более 750 человек из 76 субъектов РФ.

Чемпионаты обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также способствуют их трудоустройству и социализации. «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Эту платформу курирует одноименная организация, которую создали по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Всего «Россия — страна возможностей» объединяет 26 проектов.