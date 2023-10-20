Бейрут, 20 октября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о временном прекращении огня на 48 часов. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Давайте призовём к прекращению огня и посмотрим, что произойдёт», — приводит CNN слова ливанского дипломата.

Абдалла Бу Хабиб также назвал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта неконтролируемой, что осложняет переговоры Ливана с различными группами.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Израиль, по его мнению, усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, которые будут совершаться с его территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель пресс-службе Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон отверг призыв генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша к прекращению огня на Ближнем Востоке. По его словам, США поддерживают «право Израиля на самозащиту» и считают подобные призывы нецелесообразными.