Москва, 20 октября, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Проведение Соединёнными Штатами Америки химических испытаний на полигоне в Неваде является шагом в сторону эскалации напряжённости российско-американских отношений, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет Безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайней мере, мне об этом неизвестно», — сказал Полянский в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что испытания на полигоне в Неваде не противоречат ни мораторию на ядерные испытания, ни Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он добавил, что Москва продолжит следить за развитием ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Министерства энергетики Соединённых Штатов Америки сообщило о проведении химических подземных испытаний на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия.

При этом за день до этого, 17 октября, Государственная дума Российской Федерации приняла законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что отмена ратификации ДВЗЯИ не означает, что страна намерена проводить ядерные испытания.