Москва, 20 октября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Международная федерация спорта слепых (IBSA) 20 октября решила приостановить членство России и Белоруссии.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Исполнительный совет будет уважать и поддерживать решение генассамблеи Международного паралимпийского комитета о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на период следующих двух лет», — сообщила пресс-служба IBSA.

При этом российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, включая Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, руководство Международного олимпийского комитета инициировало решение о запрете на участие российских и белорусских команд в международных состязаниях. В марте МОК рекомендовал запретить участие российских легкоатлетов и команд в международных играх. Россиян рекомендовали выборочно допускать до участия только в качестве нейтральных атлетов.

Позднее Генассамблея Международного паралимпийского комитета решила приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. При этом российские паралимпийцы смогут участвовать в индивидуальном и нейтральном статусах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятое решение политически мотивировано.