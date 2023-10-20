Москва, 20 октября, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Новым командующим Воздушно-космическими силами России вместо генерала армии Сергея Суровикина назначили генерал-полковника Виктора Афзалова, сообщили 20 октября «Известия, ссылаясь на источники.

Афзалов родился 9 июня 1968 года, в 1989 году закончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Помимо этого, окончил Военный университет ПВО и Военную академию Генштаба Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, в августе стало известно, что Афзалова назначили временно исполняющим обязанности главкома ВКС России. Тогда же сообщили о том, что Суровикина сняли с этой должности. Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылёв в беседе с ИА Регнум отметил, что Афзалов — выходец из войск ПВО, а оборона воздушных сил России стала одной из первостепенных задач.