Москва, 20 октября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал 20 октября о поступившем ему предложении сменить спортивное гражданство и начать представлять Объединённые Арабские Эмираты. По словам бойца, это было ещё в начале его спортивной карьеры.

RICHARD WAINWRIGHT/ EPA/TASS Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев

«Мы сказали, что представляем Россию, там живём, и больше эта тема не поднималась», — рассказал Махачев «Матч ТВ».

По условиям UFC боец может выступить в поединке за любую страну вне зависимости от своего гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, боец UFC Бобби Грин обвинил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в якобы махинациях. По его мнению, дагестанские спортсмены будто бы стараются как можно больше не контактировать с сотрудниками Американского антидопингового агентства (USADA). В феврале 2022 года в бою против Грина Махачев одолел его техническим нокаутом. После поединка американец обвинил российского спортсмена в употреблении допинга.