Санкт-Петербург, 20 октября, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Оценка американского предпринимателя Илона Маска петербургской станции метро «Автово» обрадовала сотрудников Метрополитена Санкт-Петербурга.

«Мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция «Автово» вызывает восторг», — говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен» в Telegram-канале.

В метрополитене также отметили, что такая оценка лишний раз подтверждает, что звание «подземные дворцы» станции носят вполне заслуженно. Более того, там напомнили что несколько лет назад станция вошла в десятку самых красивых станций мира по версии Guardian.

Как сообщало ИА Регнум, одобрительный комментарий к публикации пользователя Culture Critic в социальной сети X (бывшая Twitter), посвящённой станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге, 19 октября оставил Илон Маск. Пользователь выложил ролик, снятый на станции «Автово». В комментарии автор написал, что именно так должно выглядеть метро. Этот пост Маск прокомментировал единственным смайлом «100», который используют для полного одобрения.

Станцию метро «Автово» открыли в 1955 году на Кировско-Выборгской линии метро. В 2011 году совет по сохранению культурного наследия внёс «Автово» в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Часть колонн станции отделана стеклянными панелями в уникальной технике, а одна из стен украшена мозаичным панно.