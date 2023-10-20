Вашингтон, 20 октября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Суд штата Нью-Йорк 20 октября пригрозил тюрьмой экс-президенту США Дональда Трампа из-за публикации, которую ранее ему предписали удалить. Судья Артур Энгорон заявил, что Трамп не сделал того, что пообещал, и оскорбительный пост авторства бывшего главы США остался в Сети.

«Это вопиющее нарушение постановления о неразглашении. Я ясно дал понять, что несоблюдение приведёт к серьёзным санкциям», — привёл слова судьи телеканал NBC.

Теперь Трамп должен объясниться и аргументировать, почему нарушение не должно повлечь их, иначе его могут поместить под стражу, резюмировал Энгорон.

В начале октября Трамп опубликовал в соцсети фото сотрудницы Энгорона с лидером демократов в сенате Чаком Шумером и назвал её «подругой» законодателя. Когда суд обязал его удалить запись, Трамп убрал пост из социальной сети, но оставил его на сайте предвыборной кампании. Экс-президент удалил её только спустя 17 дней после напоминания. Адвокаты назвали это непреднамеренным.

Как сообщало ИА Регнум, в августе против Трампа официально выдвинули обвинения в попытке вмешаться в процесс президентских выборов в 2020 году, на которых победил нынешний президент США Джо Байден. Трампа взяли под арест, но почти сразу выпустили под залог в 200 тыс. долларов. В интервью NBC он заявил, что не беспокоится из-за выдвинутых против него обвинений и что в уголовном преследовании виновата администрация США, а генпрокуратура действует по её указаниям. Впоследствии генпрокурор США Мерри Гарлендзаявил о готовности подать в отставку в случае, если Байден попытается вмешаться в расследование дела Трампа. Гарленд заверил, что действующий американский лидер пока ни разу не пытался этого сделать.