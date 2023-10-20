Москва, 20 октября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может стать для США удобным способом отказаться от поддержки Украины. Такое мнение выразил аналитик Магнус Стенлунд порталу Swebb TV.

«Если Вашингтон объяснит такой шаг необходимостью перераспределить ресурсы, то отказ от поддержки Киева ему могут и вовсе простить», — считает эксперт.

По его словам, мировое сообщество теперь больше сосредоточено на Израиле, нежели украинском конфликте. Поэтому в нынешней ситуации США и НАТО будут вынуждены отказаться от Украины, ведь фактически они уже её бросили, отметил Стенлунд.

Эксперт также предположил, что страны Запада будут пытаться манипулировать ситуацией и, например, совершит атаку под чужим флагом, в которой обвинят Россию. Как отметил Стенлунд, такое может произойти, так как всем очевидно, что Россия победит.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в начале октября признала, что США не располагают средствами на оказание Украине долгосрочной помощи. Она заявила, что текущий бюджет рассчитан лишь на удовлетворение срочных потребностей Киева на поле боя.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября президент США Джо Байдензапросил у Конгресса бюджет на помощь Израилю и Украине. В Белом доме 20 октября сообщили, что американский лидер посчитал необходимым потратить на поддержку Киева $61,3 млрд, ещё $14,3 млрд — на помощь Израилю. По его мнению, также стоит выделить $9,15 млрд для гуманитарной помощи Украине, Израилю и Газе.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 20 октября, что одобренные конгрессом средства на военную помощь для Украины почти закончились.

В беседе с ИА Регнум политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский заявил, что присутствие США на Ближнем Востоке даёт им возможность решать глобальные экономические задачи. По словам политолога, присутствие США на Ближнем Востоке является одним из ключевых инструментов сохранения влияния на процессы ценообразования на мировом рынке нефти. При этом эксперт считает, что США готовы и дальше платить деньги за то, чтобы Украина продолжала противоборство с Россией. Как добавил Войтоловский, в отношении Израиля у США совершенно другая задача.