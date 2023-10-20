Москва, 20 октября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не имеет никакого отношения к дискриминации атлетов по этническому признаку.

Также МОК считает, что права человека не распространяются на участие в Олимпийских играх. Таким образом Комитет отреагировал на слова президента России Владимира Путина, назвавшего этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России. Заявление Олимпийского комитета приводит норвежское издание NRK.

«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека. Недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. Отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», — сообщило СМИ.

На форуме «Россия — спортивная держава» в Перми российский президент заявил, что подходы МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства добавил, что Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления на атлетов, не имеющих отношения к политике.