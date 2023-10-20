Киев, 20 октября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Новые регионы России — Запорожская и Херсонская области и республики Донбасса — больше не являются украинскими, признал 20 октября мэр Киева Виталий Кличко. Он сказал об этом в комментарии по теме выборов на Украине.

Кадр из видео Мэр Киева Виталий Кличко

Как отметил Кличко, при их проведении во время вооружённого конфликта украинским властям не удастся открыть избирательные участки на этих территориях.

«Те территории уже не Украина, потому что представителей не будет», — сказал киевский мэр в эфире украинского телевидения.

Как сообщало ИА Регнум, брат Виталия боксёр Владимир Кличко заявил 30 сентября, что не готов умирать за Родину. Отвечая на вопрос журналиста, почему он не участвует в боевых действиях в составе ВСУ, спортсмен заявил, что не готов умереть, а готов жить за Родину. Как отметил Кличко, «это сложнее, чем умереть».