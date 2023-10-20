Москва, 20 октября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Американские власти используют мнимую угрозу, ими же и раздуваемую, для введения очередных антииранских санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Jerzy Dabrowski/ZUMA Press/Global Look Press

По словам Захаровой, официальный Вашингтон пытается всеми возможными силами снять с себя ответственность за обязательства в рамках резолюции СБ ООН 2231.

«Объявив в 2018 году о выходе из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Прим. ред.), Вашингтон всеми силами пытается отмежеваться от обязательств, которыми он связан в рамках вышеупомянутой резолюции, и делает вид, будто они не имеют к американской стороне никакого отношения. Вместо того, чтобы последовательно выполнять требования резолюции и отменять ограничения в отношении Ирана, США продолжают тиражировать все новые и новые санкции под предлогом мнимой иранской ракетно-ядерной угрозы, которую они сами старательно раздувают и пытаются запугивать ею остальной мир», — заявила Мария Захарова.

Она добавила, что обязательства по отмене санкций против Ирана США «попросту проигнорировали».

«Именно так американцы «отметили» 18 октября, когда истёк срок действия целого ряда положений резолюции СБ ООН 2231, касавшихся ракетной программы Ирана и международного взаимодействия с ним в этой сфере, а также «заморозки» активов некоторых физических и юридических лиц Исламской Республики Иран», — добавила дипломат.

Говоря о других странах, Захарова указала на власти Евросоюза, Канады, Австралии и Швейцарии, которые переняли «дурные привычки США» и «утратили способность мыслить самостоятельно».

«Принялись штамповать собственные репрессалии против Ирана, не понимая, что становятся орудием в вашингтонской кампании по подрыву резолюции СБ ООН 2231», — отметила официальный представитель МИД.

Накануне истечения срока требований положений резолюции Совбеза ООН 2231 в МИД РФ осудили стремление западных стран пересмотреть данный документ. Там отметили, что СБ ООН в строгом соответствии с Уставом всемирной организации принимает решение по конкретной стране, а затем США дополняют его односторонними санкциями без одобрения в Совбезе. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что важно неукоснительно выполнять решения СБ ООН по истекающим санкциям в отношении Ирана.

СВПД или «ядерная сделка» была подписана в 2015 году при участии России, Великобритании, США, Германии, Китая, Франции и Ирана. В ответ на ограничение Ираном своей ядерной программы предполагалось снятие санкций с исламской республики.

Через три года при президентстве Дональда Трампа США вышли из данного договора и восстановили антииранские санкции. Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства в рамках ядерной программы, отказываться от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и степени обогащения урана.