Москва, 20 октября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Парня и девушку, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина, арестовали на два месяца.

«Владислава Ремнёва и Светлану Агибалову, которые нарисовали пентаграмму <…>, арестовали на 2 месяца», — постановил суд.

Как стало известно ранее, молодые люди пошли на предложение известного украинского провокатора Ивана Волчика. Они взяли, как минимум, пять заказов на изображение сатанинских символов у квартир пророссийских журналистов и экспертов. За каждый заказ им обещали по 5000 рублей.

Следователи возбудили в отношении молодых людей три уголовных дела по статье «Вандализм», «Угроза убийством» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября возле квартиры военкора Валентина Трушина изобразили пентаграмму со свиной головой. Рядом с дверью в квартиру оставили горящие свечи. Сам военкор в это время находился в командировке в Израиле. Незадолго до этого он получал многочисленные угрозы с неизвестных номеров.

Позднее сотрудники полиции задержали исполнителей акции. Ими оказались уроженец Кировской области 1995 года рождения и уроженка Северной Осетии 1998 года рождения.

Выяснилось, что заказчиком оказался гражданин Белоруссии, проживающий на Украине, Иван Волчик. По данным «Известий», Волчик совершал ложные вызовы в полицию от имени российских граждан и требовал за прекращение этого денежные вознаграждения.