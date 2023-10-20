Минобороны показало сопровождение британских самолётов из кабины Су-27
Появились кадры сопровождения британских самолётов над Чёрным морем из кабины Су-27
Москва, 20 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры сопровождения британских самолётов над Чёрным морем 19 октября, снятые из кабины российского истребителя Су-27.
В ролике продемонстрировали момент разворота иностранных самолётов при приближении российских истребителей.
Как передавало ИА Регнум днём ранее, пара дежурных Су-27 ВКС России не допустила нарушения госграницы самолётом радиотехнической разведки RC-135 и двумя истребителями «Тайфун» ВВС Великобритании. Их обнаружили средства контроля, и истребители поднялись в воздух. При их приближении британские самолёты развернулись и направились в противоположную от государственной границы сторону.
Перед этим президент России Владимир Путин поручил российским МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» регулярно патрулировать акваторию Чёрного моря. Как он уточнил, «Кинжалы» имеют скорость в девять Махов и способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Глава государства подчеркнул, что это не более, чем информирование, а не угроза.