Москва, 20 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры сопровождения британских самолётов над Чёрным морем 19 октября, снятые из кабины российского истребителя Су-27.

Кадр из видео

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В ролике продемонстрировали момент разворота иностранных самолётов при приближении российских истребителей.

Как передавало ИА Регнум днём ранее, пара дежурных Су-27 ВКС России не допустила нарушения госграницы самолётом радиотехнической разведки RC-135 и двумя истребителями «Тайфун» ВВС Великобритании. Их обнаружили средства контроля, и истребители поднялись в воздух. При их приближении британские самолёты развернулись и направились в противоположную от государственной границы сторону.

Перед этим президент России Владимир Путин поручил российским МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» регулярно патрулировать акваторию Чёрного моря. Как он уточнил, «Кинжалы» имеют скорость в девять Махов и способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Глава государства подчеркнул, что это не более, чем информирование, а не угроза.