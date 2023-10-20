Варшава, 20 октября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Применение российской армией новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» стало «ужасной новостью» для ВСУ, заявило 20 октября польское новостной портал Interia.

В издании отметили, что залп из такого орудия уничтожает всех, кто попадет в радиус его поражения, так как от его термобарических зарядов невозможно укрыться. Они взрываются дважды, первый взрыв разгоняет облако топлива, а второй поджигает его, сообщили журналисты.

«Создаётся огненный шар, вызывающий обширные ожоги, и ударная волна, проникающая внутрь зданий и распространяющаяся по коридорам,. Это смертельно опасно для людей, укрывшихся подвалах или бункерах», — говорится в статье.

По данным портала, ТОС-2, в отличие от предыдущей модели ТОС-1 «Солнцепёк», оснастили бронированной кабиной и более мощным двигателем, при котором техника может развивать скорость до 100 км/ч. Дальность запуска ракет увеличили с 3 до 15 км.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Минобороны России опубликовало видео, как ТОС-2 работает в зоне СВО. Экипаж орудия успешно поразил скопление украинских военнослужащих в укрепрайоне.

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Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский 19 октября сообщил, что экипажи тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Запад» ВС России нанесли поражение скоплениям противника в укрытиях. Удар нанесли по 68-й егерской и 32-й механизированной бригадам ВСУ.

Огнемётную систему ТОС-2 разработали сотрудники тульского НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева, находящегося под управлением «Технодинамики».