Москва, 20 октября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Тот факт, что за последнюю неделю ВСУ начали активнее использовать и, как следствие, терять авиацию, объясняется их попытками добиться хоть каких-то успехов в условиях полностью провалившегося контрнаступления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 октября заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские истребители и силы ПВО уничтожили 12 боевых самолётов противника, из них семь истребителей МиГ-29 только за последние сутки.

«Мы уже не раз сталкивались с этим — активизация ВВС Украины всегда наблюдается тогда, когда у ВСУ дела идут очень плохо, — заметил по этому поводуОнуфриенко. — Изначально в военно-воздушных силах хунты был очень большой дефицит авиационной техники. Поэтому авиацию они применяли в исключительных случаях, то есть когда деваться уже некуда. И сейчас наступил именно такой период».

Военный эксперт подчеркнул, что ещё до начала контрнаступления было понятно, что оно провалится. Но тогда у ВСУ ещё было время и причина надеяться на чудо. Однако сейчас уже вторая половина октября, и всем стало очевидно, что наступление провалилось. Достичь заявленных целей не удалось. Но киевский режим не может этого признать.

«Причём не только потому, что это военное поражение. Для Украины военное поражение не значит ничего, потому что они не те люди, которые стремились к реальной победе. Им было нужно, чтобы их поддержали. Без помощи извне они ничего собой не представляют», — сказал Онуфриенко.

И сейчас, по его мнению, Украине приходится либо признать, что наступление потерпело фиаско, либо изображать какую-то деятельность.

«И для этого они бросают всё, что у них есть, на достижение успехов, в том числе и авиацию. Отсюда такие потери в самолётах», — сказал он.

При этом результаты работы российских ПВО, как подчеркнул военный эксперт, выше всяких похвал, что особенно важно в современных условиях, когда борьба с воздушными целями очень тяжёлая.

«Тем не менее до 40% воздушных целей наши ПВО уничтожают. Это великолепный результат», — убежден Онуфриенко.

Также он заметил, что на сегодняшний день у ВСУ есть около 70 единиц авиационной техники, не считая вертолётов. Киев вынужден очень беречь их, так как многих из них несут поставленные Западом ракеты. И если они будут использовать эту авиацию так же, как в последнюю неделю, то её парк истощится примерно за две недели.

«Скорее всего, с января-февраля начнутся поставки западной авиационной техники. Это будет поставка приблизительно одного авиационного полка — 30-40 единиц новых самолётов F-16, которые постепенно тоже будут сходить на нет», — подытожил Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, из 12 уничтоженных за последнюю неделю российскими ПВО самолётов противника было десять истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Кроме того, сбито два вертолёта Ми-8.

Кроме того, российские военные уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и мастерскую сборки ракет ВСУ. Нанесено четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли больше 940 военных, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий.

На купянском направлении ВС России за прошедшую неделю отбили 61 атаку ВСУ, потери которых составили 995 военнослужащих и 10 танков.

В ходе боёв на запорожском направлении ВСУ потеряли за неделю более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронемашины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. На донецком направлении за тот же период потери ВСУ достигли более двух тысяч военных. Российские авиация и артиллерия также уничтожили четыре танка, 14 украинских бронемашин и пять складов с боеприпасами.