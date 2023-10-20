Москва, 20 октября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Сотрудники факультета городского и регионального развития НИУ Высшей школы экономики разработали концепцию проекта комплексного развития геостратегической территории «Великий Волжский путь», которая станет драйвером экономического роста для 24 российских регионов на Волге, сообщила 20 октября пресс-служба ВШЭ.

В разработке проекта также участвовали ведущие эксперты Высшей школы урбанистики, Института экономики транспорта и транспортной политики и Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ). Работа проходила при поддержке администрации президента.

«Волга всегда была одной из главных хозяйственных артерий нашей страны: на территории проекта находятся мощные индустриальные центры и 9 из 16 городов-миллионников РФ. Потенциал этой территории огромен, но на сегодняшний день используется не до конца», — отметил директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко.

Он сообщил, что разработчики концепции проанализировали социально-экономическое состояние регионов, включённых в программу. Они рассмотрели почти 600 предложений с мест, предложили 30 проектов и в результате подготовили комплексный документ.

Концепция предусматривает развитие на Волге транспорта, туризма, рыбоводства и рыболовства, судостроения, создание цифровой среды социально-экономического развития и организация взаимодействия регионов. Также в ней есть экологическая программа.

Для развития транспорта предлагается снять «узкие места» на судоходных маршрутах. По расчётам специалистов, объёмы грузовых перевозок по Вогле можно увеличить с 18 до 31 млн тонн в год. Развитию туризма будет способствовать межрегиональная стыковка расписаний водного и наземного пассажирского транспорта, единая система продажи билетов и привлечение молодёжи за счёт создания площадок для активного и экстремального туризма.

Авторы концепции видят большой потенциал развития инновационного судостроения на Волге. В рамках создания цифровой среды планируется запустить автоматизированный мониторинг уровня воды в реке, который поможет согласовывать интересы водопользователей и следить за безопасностью.

Развивать рыбоводство и рыболовство предлагается при помощи кормов российского производства. Также важно снять административные для сотрудничества между регионами, отметили в ВШЭ.

Концепцию программы «Великий Волжский путь» вынесут на рассмотрение и одобрение президиума Госсовета.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре правительство России выделило дополнительные 10 млрд рублей на поддержку проектов по строительству модульных отелей. Субсидии предоставят 58 регионам на реализацию 433 проектов и создание новых площадок отдыха для туристов. Всего планируется создать более 8 тыс. номеров, новые варианты отдыха для туристов будут уже к 2024 году.