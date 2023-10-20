Хельсинки, 20 октября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Финляндии 20 октября заявило, что связалось с Россией и Китаем по дипломатическим каналам после повреждения газопровода Balticconnector, сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства, финский МИД сообщил, что просил помощи у Китая, пытаясь получить доступ к зарегистрированному в Гонконге контейнеровозу NewNew Polar Bear, который финская полиция рассматривает в качестве объекта расследования.

«Что касается России, Финляндия связалась с российским министерством иностранных дел, «заявив о серьёзности дела» и о начале расследования», — сообщило агентство.

Газопровод Balticconnector получил повреждение 8 октября в территориальных водах Финляндии. Он располагается между Финляндией и Эстонией. Финские правоохранители начали расследование. По одной из версий, которую транслирует президент страны Саули Ниинистё, газопровод получил повреждение в результате внешнего воздействия.

Кроме того, 8 октября повреждение получил подводный телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией. Официально о повреждении Balticconnector объявили 10 октября, о повреждении кабеля — 17 октября.

Президент Латвии 20 октября заявил, что вряд ли какая-то страна, кроме России, может оказаться виновной в подрыве Balticconnector, и пригрозил, что для российских судов могут совсем закрыть Балтийское море, если такая версия подтвердится.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна назвал повреждение Balticconnector атакой на инфраструктуру НАТО. В МИД РФ напомнили в связи с этим о теракте на «Северных потоках» 26 сентября 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил 5 октября, что Соединённым Штатам было больше всего выгодно уничтожить «Северные потоки». По поводу Balticconnector он 13 октября отметил, что обвинения в адрес России — попытка переключить внимание с теракта на «Северных потоках».