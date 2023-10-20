Москва, 20 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова, сообщил бывший муж спортсменки Леонид Резцов.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание», — сказал Резцов ТАСС.

По его словам, спортсменку госпитализировали 15-го числа. О случившемся семья узнала 20 октября.

Анфиса Резцова родилась 16 декабря 1964 года в посёлке Якимец во Владимирской области. Лыжные гонки в жизни Анфисы появились в 12 лет, до этого спортсменка ходила в секцию гимнастики.

На дебютном для себя чемпионате страны среди девушек Резцова заняла 12-е место в гонке на 5 километров. Через год она выиграла золотую медаль. В 1983-м Резцова стала бронзовым призёром, а в 1984-м завоевала первое золото на международной арене.

Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а в 1992 году спортсменка завоевала олимпийское золото в биатлонном спринте. Спустя два года Анфиса выиграла золото в биатлонной эстафете. Примечательно, что Резцова стала первой в истории биатлона олимпийской чемпионкой, взяв золото в спринтерской гонке на 7,5 километров.

В 1989 году Анфиса родила дочь Дарью, которая впоследствии также стала профессиональной спортсменкой. В спорт Резцова вернулась спустя восемь месяцев после выхода из роддома.

По ходу Кубка мира сезона-1994/1995 Резцова ни разу не финишировала в первой десятке. После этого Анфиса ушла из спорта, а в 1996 году у нее родилась вторая дочь Кристина.