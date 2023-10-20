Астана, 20 октября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Пяти миллиардов долларов достигла капитализация компании Freedom Finance. За четыре года листинга на бирже NASDAQ капитализация холдинга выросла на 572%. По мнению экспертов, это может считаться выдающимся результатом для бизнеса из Восточной Европы на высококонкурентном рынке. Для сравнения, индекс S&P500 за это же время вырос лишь на 46%. «Листинг на NASDAQ — это наша давняя мечта, к которой мы больше пяти лет последовательно шли», — с гордостью заявил основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов после того, как акции его компании начали торговаться на американской бирже.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

Аналитики отмечают, что за ростом котировок «Фридома» стоят фундаментальные факторы. Во время размещения акций показатели холдинга были на порядок ниже текущих значений. Так, выручка FRHC по итогам III квартала 2020 фискального года (соответствует IV кварталу 2019-го), когда бумаги начали торговаться, составляла $29,6 млн. Спустя четыре года она более чем в 10 раз выше — $316,2 млн по итогам I квартала 2024 фискального года.

Компания, долгое время известная как финансовый бизнес (брокер и банк), за последние годы трансформировалась в цифровую экосистему. Заметно увеличилась география «Фридома». Сегодня холдинг состоит из нескольких подразделений, расположенных в Средней Азии, Европе, США и странах Ближнего Востока. На конец июня 2023 года в компании было открыто более 400 тысяч клиентских счетов, и каждые три месяца их число растет двузначными темпами.

Крупнейшим рынком для «Фридома» остается казахстанский. Из $316,2 млн квартальной выручки это направление принесло $282 млн. Компания развивает в республике одну из крупнейших экосистем, в которую входят брокер, банк, страховой бизнес, системы онлайн-платежей и другие. В этом году добавился крупный онлайн-супермаркет и сервисы по покупке билетов.

Наибольший вклад в рост экосистемы вносят брокер, банк и страховой бизнес. Freedom Broker является крупнейшим в стране брокером для торговли на биржах Казахстана (KASE, ITS) и мира. Freedom Bank входит в десятку лидеров финансовой системы Казахстана по росту клиентского кредитного портфеля и депозитов. Эксперты отмечают популярность у клиентов таких продуктов, как цифровая ипотека и цифровой автокредит — новаторских кредитных инструментов, позволяющих купить квартиру или машину без посещения офиса банка. Летом текущего года в экосистему «Фридом» добавился телеком-оператор, компания намерена создать и развить масштабную сеть 5G.

«Фридом» владеет знаковыми активами на рынке США. В декабре 2020 года холдинг приобрел брокера Prime Executions. В 2023 году компания отметилась покупкой инвестбанка Maxim Group и сервиса для проведения конференц-коллов LD Micro. Эти сделки позволили «Фридому» стать полноценным андеррайтером на рынке США, предлагая перспективным компаниям полный спектр инвестиционных услуг. Частные инвесторы получили возможность поучаствовать в размещении акций.

Бумагами «Фридома» владеют более 70 крупных международных инвестиционных домов, среди которых Goldman Sachs, BlackRock, Renaissance Technologies, Vanguard, а также сотни тысяч частных инвесторов, многие из которых являются клиентами компании. «Факт, что среди наших клиентов много наших акционеров, делает нас однозначно сильнее всех наших конкурентов, — считает Тимур Турлов. — Потому что наши клиенты кровно заинтересованы в нашем успехе».