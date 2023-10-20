Москва, 20 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Компания «Лаборатория ППШ» начала разработку системы ночного видения «Флинт», которая обеспечит скрытное передвижение военному транспорту российской армии, сообщил 20 октября ТАСС гендиректор предприятия Денис Осломенко.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он рассказал, что над этой идеей задумались, когда на форуме «Армия» слушали рекомендации по системе ночного видения на основе тепловизионных прицелов «Легат».

«Сейчас разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов, например для вывоза раненых с поля боя», — сообщил Осломенко.

Глава компании отметил, что применение этой системы позволит не включать фары ночью и не выдавать нахождение техники противнику. «Флинт» можно будет устанавливать на переднюю часть квадроцикла или на крышу автомобиля и подвести к прибору питание. Изображение можно будет увидеть на специальном экране или через очки с ЖК-экранами. Установка оборудования займёт несколько минут.

Как сообщало ИА Регнум, форум «Армия-2023» проходил в августе. На нём представили образцы вооружений, показавшие эффективность в ходе спецоперации, и новинки российского ОПК. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада предприняли беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия», но они провалились.

Шойгу также рассказал об итогах изучения трофейной техники западного образца. Он отметил, что российское вооружение показало надёжность на поле боя, а у разрекламированной западной техники нашли недостатки.