Москва, 20 октября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Украинским властям придётся пойти на серьезные уступки ради достижения мира, сообщил экономист Жак Сапир в статье для Front Populaire.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Его [украинского конфликта] разрешение <…>, безусловно, потребует комплексных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что несмотря на то, что идея мира необходима, всё ещё существует множество препятствий, прежде чем можно будет найти решение конфликта на Украине.

Автор статьи назвал четыре условия, на которые, по его словам, украинская сторона будет вынуждена пойти для обеспечения мира в регионе. Первое — признать потери контроля над территориями, второе — отказаться от намерения вступить в НАТО и ЕС, третье — использовать русский язык наравне с украинским, а четвёртое — демилитаризация Украины.

При этом Сапир отметил, что нынешний киевский режим вряд ли пойдёт на такие условия. Однако автор задался вопросом, какое другое решение конфликта возможно.

В статье также отмечается, что эффективного разрешения кризиса нельзя достигнуть простым прекращением огня и замораживанием военных действий. Поэтому, Жак Сапир полагает, чем быстрее правящие элиты в ЕС осознают это, тем лучше для них.

Комментируя ИА Регнум статью Жака Сапира для французского издания Front Populaire политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов заявил, что русские танки на Крещатике заставят главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на уступки. По словам политолога, для того чтобы киевский режим уступил России часть территорий и забыл о попытках присоединиться к НАТО, нужна тотальная победа российской армии. Денисов также считает, что в нынешних условиях не стоит ожидать от Украины уступок.

До этого президент России Владимир Путин похвалил Киев, который начал задумываться о переговорном процессе. Как отметил глава государства этого недостаточно, поэтому он призвал украинскую сторону к совершению конкретных действий. Также российская сторона неоднократно заявляла, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру.

При этом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заявил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией.