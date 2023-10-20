Москва, 20 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В МИД РФ заявили, что Россия ответит аналогичным образом в случае, если США проведут ядерные испытания. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Гавриил Григоров/ТАСС Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

Сославшись на слова президента РФ Владимира Путина от 21 февраля этого года в послании к Федеральному собранию, замминистра Рябков сообщил журналистам, что если США проведут ядерное испытание, «то и мы проведем». Об этом говорится в распространенном на сайте российского МИД комментарии.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и напоминаем о словах президента Российской Федерации… «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерное испытание, то и мы проведем», — сообщается в опубликованном заявлении.

В начале октября, выступая на Валдайском форуме, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на отсутствие ратификации договора о запрете ядерных испытаний Соединенными Штатами. При этом он обратил внимание, что в военной доктрине РФ указаны две причины для возможного применения ядерного оружия. Первая — ответ на удар по территории страны, вторая — если под угрозой оказывается сама государственность.

6 октября спикер Госдумы РФ ВячеславВолодин сообщал о намерении обсудить выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве зеркального ответа на действия США, которые так и не ратифицировали документ.

Минэнерго США 18 октября сообщило, что провело испытания на полигоне в Неваде, где ранее проводились ядерные испытания, в тот же день, когда Госдума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В МИД допустили, что химические испытания США не противоречат ДВЗЯИ. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что информация о проведении подземных ядерных испытаний США в штате Невада проверяется и если данные о химическом испытании подтвердятся, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ.