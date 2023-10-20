Варшава, 20 октября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Применение Вооружёнными силами тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» стало плохой новостью для украинской армии. Об этом 20 октября написало польское онлайн-издание Interia.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжёлой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами», — говорится в публикации.

Авторы статьи уточнил, что термобарический заряд вызывает разрушения с помощью очень высокой температуры и избыточного давления, а ударная волна от него может проникать внутрь зданий и смертельно опасна для пытающихся укрыться в помещении.

Новая ТОС-2, в отличие от ТОС-1, оснащена бронированной кабиной и более мощным двигателем, способным развивать скорость до 100 км/ч. Пусковая установка установлена в задней части, дальность действия ракет увеличена с трех до 15 километров, добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Минобороны России показало кадры боевой работы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО. Термобарический снаряд повышенной дальности успешно поразил скопление пехоты противника в укрепрайоне.

Начальник пресс-центра Западной группировки ВС России Сергей Зыбинский 19 октября рассказал, что расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки поразили скопления живой силы двух бригад ВСУ в укрытиях. Также экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплениям живой силы и пунктам временной дислокации противника на купянском направлении.

Систему ТОС-2 разработало тульское НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева, которое находится под управлением «Технодинамики». Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью и имеет увеличенную дальность стрельбы, а также автоматизированные системы управления огнем.