Магас, 20 октября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Новый современный амбулаторно-диагностический медцентр появится в Ингушетии до конца будущего года. Реализация проекта будет вестись при непосредственном содействии бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева. Проект обсуждался в ходе рабочей встречи главы республики Махмуда-Али Калиматова и основателя благотворительного фонда «Сафмар» Михаила Гуцериева в Магасе.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

Как сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии, клиника будет построена в рамках реализации инвестпроекта и откроет свои двери в четвертом квартале следующего года. Это будет медучреждение с полным циклом меддиагностики для всей семьи. Предполагается, что возможности новой клиники позволят предоставлять весь спектр диагностических и консультационных услуг. Посетители смогут пройти компьютерную магнитно-резонансную томографию, рентген, УЗИ, эндоскопию и другое. В центре будут созданы необходимые условия для ведения амбулаторного приема по основным меднаправлениям, среди которых терапия, хирургия, кардиология, педиатрия и прочее.

По словам Махмуда-Али Калиматова, проект имеет важное значение для республики, поскольку на сегодняшний день многие жители Ингушетии вынуждены обращаться за помощью в медучреждения, расположенные за пределами региона. Речь идет как о диагностике, так и о получении консультаций узких специалистов. «Строительство такого центра позволит не только жителям Ингушетии получать высококлассную медпомощь внутри региона, но также, я уверен, к нам начнут приезжать из соседних регионов люди, которые нуждаются в помощи, но выехать не имеют возможности, — заявил Калиматов. — Мы со своей стороны намерены оказать проекту всю посильную помощь, всецело будем способствовать созданию центра».

Сейчас в Магасе ведется поиск здания для размещения будущего диагностического центра. Затем начнутся ремонтные работы, будет закуплено необходимое оборудование. В планах есть возведение второго корпуса, предназначенного для оказания медпомощи в условиях стационара.

«Когда вы сказали, что в Ингушетии нет современного диагностического центра, я это запомнил, нашел инвесторов, которые будут участвовать в создании диагностического центра и закупке медицинского оборудования», — отметил Михаил Гуцериев в беседе с главой Ингушетии. Он подчеркнул, что речь идет не о благотворительном проекте. По словам бизнесмена, это будет частная клиника, возведенная в рамках инвестпроекта.

Safmargroup.ru Михаил Гуцериев

«Я уверен, он принесет большую пользу жителям нашей республики, поскольку однозначно дешевле будет получить необходимые услуги и помощь на территории центра, нежели ехать, к примеру, в Москву, снимать там жилье, искать клинику, сдавать анализы», — отметил Михаил Гуцериев. Он пообещал, что качество предоставляемых в центре медуслуг будет очень высоким, ничуть не хуже, чем в крупных федеральных медучреждениях.

Планируется, что новый медицинский центр в Магасе сможет принимать 450–500 посетителей в сутки. Для реализации проекта намерены привлечь лучшие институты Москвы. Открытие клиники благоприятно скажется и на вопросах занятости в республике, поскольку позволит создать свыше 120 новых рабочих мест, включая административный персонал.