Москва, 20 октября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector. Об этом он сказал в пятницу, 20 октября.

IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

«Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода. А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно», — заявил представитель Кремля.

Так Песков ответил на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, предложившего закрыть Балтику для России, если удастся доказать её якобы причастность к инциденту с Balticconnector. Пресс-секретарь задался вопросом, что же тогда предлагается сделать, когда вскроется правда о причастных к теракту с российским газопроводом.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли после того, как его операторы зафиксировали падение давления. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на следующий день заявил о повреждении газопровода Balticconnector в экономической зоне страны. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение Balticconnector, возможно, стало результатом внешнего воздействия. Однако версия о том, что газопровод вышел из строя вследствие технической аварии, выглядит убедительнее предположения о повреждении проходившим мимо кораблём, заявил в беседе с ИА Регнум 17 октября заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, трудно представить, что построенный по всем требованиям газопровод можно повредить извне. Вечером 19 октября финские власти заявили о завершении осмотра места повреждения газопровода.