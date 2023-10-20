Санкт-Петербург, 20 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга умер после того, как съел шаурму, его тело обнаружили в собственной квартире, сообщил 20 октября Telegram-канал «Mash на Мойке».

РИА Новости/Евгений Одиноков

Девушка погибшего сообщила сотрудникам полиции, что накануне 27-летний молодой человек съел шаурму, купленную в ларьке на Дачном проспекте. Наутро он пожаловался на боли, но отправился на работу.

Находясь на работе, мужчина звонил и говорил, что его состояние ухудшается, началась рвота. Вечером девушка вернулась домой и обнаружила мужчину мёртвым. Прибывшие на место правоохранители не нашли признаков насильственной смерти. По предварительной версии, смерть наступила из-за отравления. Точные причины установит экспертиза.

Управление Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге в сентябре сообщило об остром отравлении 69 человек, в том числе одного ребёнка, съевших готовые блюда компании Greenbox. У одного из отравившихся нашли возбудитель сальмонеллёза.

В Москве в конце августа отравились 53 человека, которые ели шаурму или курицу-гриль, купленные в одном из кафе на севере столицы. В управлении Роспотребнадзора сообщили о 20 случаях выявления сальмонеллёза.