Чернигов, Украина, 20 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. На Украине суд забрал 12-летнюю дочь у самой пожилой роженицы в стране. Как пишет издание «Страна․ua», местная жительница Валентина Подвербная лишилась дочери по имени Анна-Мария. При этом девочка ранее сама просила забрать её из семьи.

Кадр из видео Валентина Подвербная с дочерью

Ребёнок жаловался на моральное и физическое насилие со стороны матери. При этом на суде девочка не подтвердила свои слова. Дело было закрыто. Сообщается, что Новозаводской районный суд Чернигова принял решение всё же забрать дочь у матери.

Валентина Подвербная родила Анну-Марию в феврале 2011 года в возрасте 65 лет путем ЭКО (экстракорпорального оплодотворения. — Прим. ред.).