Москва, 20 октября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Палестина и Израиль должны одновременно остановить боевые действия и только после этого могут начать переговоры. Об этом 20 октября заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

Mohammad Abu Elsebah/dpa/globallookpress

«Конечно. Мы говорим, что надо остановить эту войну. ХАМАС готова вернуть тех людей, которых взяла в заложники: это европейцы, американцы. Нужна помощь сектору Газа — и медицина, и лекарства, и оборудование», — привело его слова ТАСС в ответ на вопрос о том, возможна ли одновременная остановка боевых действий сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Посол уточнил, что после этого можно будет начать переговоры, и добавил, что Палестина считает, что Израилю стоит остановить военные действия, так как от них в наибольшей степени пострадают мирные жители.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Тель-Авив принял решение о начале наземной операции в секторе Газа. Он также заявил о невозможности достижения поставленных целей без проведения военных действий в анклаве, однако при этом призвал скорее прекратить кровопролитие.

Президент России Владимир Путин, комментируя планы Израиля 13 октября, заявил, что операция с использованием тяжёлой техники в секторе Газа грозит обернуться серьёзными последствиями. Он отметил, что работа тяжёлой техники в жилых районах — сложное дело.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело массированную ракетную атаку на территорию Израиля и захватило несколько населённых пунктов. Военное крыло движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

В ответ израильская сторона нанесла удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в анклаве, от которых исходит большое количество действий против Израиля.