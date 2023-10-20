Москва, 20 октября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Двухфакторная аутентификация для входа на «Госуслуги» стала обязательной для всех, а не только для новых пользователей, сообщила 20 октября пресс-служба Минцифры.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Двухфакторная аутентификация необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных», — пояснили в министерстве.

В ведомстве заявили, что с 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы определиться с выбором дополнительной защиты. Теперь для входа на портал все пользователи после введения логина и пароля должны будут выбрать дополнительный способ защиты аккаунта. Для этого специалисты разработали три варианта: код из СМС, код из специального приложения (ТОТР) или биометрия.

Как отметили в Минцифры, второй фактор защиты уже подключили более 41 млн человек, это почти половина пользователей портала.

Как сообщало ИА Регнум, программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на портал стали вводить 1 марта 2023 года.

В октябре российским пользователям рассказали, что для подключения двухфакторной аутентификации по СМС в личном кабинете необходимо зайти в «Профиль», а затем в разделы «Безопасность» и «Вход в систему». После этого следует включить опцию «Вход с подтверждением», ввести номер телефона, на который придёт СМС для входа, потом нужно ввести пароль, чтобы сохранить изменения.