Петрозаводск, 20 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Карелии нашли семью, где ребёнок душераздирающим криком испугал прохожих и соседей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Участковые установили квартиру, откуда, предположительно, раздавался плач. Там проживает семья с двумя детьми», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как выяснилось, вечером 18 октября родители укладывали детей спать, но младшая дочь потребовала включить мультфильмы. После отказа у девочки началась истерика.

В полиции добавили, что продолжают проверку.

Автор ролика сообщила «РИА Новости», что её уверили, что с ребёнком всё в порядке и он растёт в благополучной семье.

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Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором отчётливо слышны крики несовершеннолетнего. По словам автора видео, мать совершает противоправные действия в отношении собственного ребёнка. По словам женщины, квартира находится в Петрозаводске, на бульваре Интернационалистов, дом 6, корпус 1.

На следующий день женщина обратилась в полицию. К поиску квартиры, откуда раздавались истошные крики, подключились сотрудники правоохранительных органов, следователи, прокуратура и детский омбудсмен.