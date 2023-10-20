Вашингтон, 20 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Если Запад не согласится начать переговоры по Украине, то при необходимости Вооружённые силы России могут освободить Харьков и Одессу. Об этом сказал 20 октября экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight.

Zuma/TASS Одесса

«Они (российские войска. — Прим. ред.), безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и войти в Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины», — сказал он.

Эксперт уточнил, что президент России Владимир Путин никогда не считал приоритетом территориальные приобретения в ходе СВО и не намеревался наступать до границы Польши.

Соединённые Штаты Америки и их союзники из Европы отказываются от мирных переговоров с Россией, из-за чего Москва вынуждена принимать решения о дальнейшем наступлении ВС России, отметил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Макгрегор заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, включая Одессу и Харьков. Эксперт подчеркнул, что Россия не изменила своих условий для завершения конфликта — нейтральный статус Украины.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 8 октября заявил, что Украина может лишиться Одессы и Харькова до окончания конфликта. По его мнению, российские войска так или иначе освободят эти города.