Москва, 20 октября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленёвой уже не получится найти, потому что место трагедии засыпала лавина, превратив склон в толщу льда, сообщил 20 октября «РИА Новости» главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

Кадр из видео «Nadya Oleneva» Альпинистка Надежда Оленёва

«Сошла лавина и всё засыпала. После этого всё спрессовалось, снег превратился в лёд. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено», — сказал он.

Тренер добавил, что на засыпанный склон не сможет приземлиться вертолёт, а пешком пройти невозможно, так как на пути образовались стометровые трещины.

Как сообщало ИА Регнум, Надежда Оленёва вместе Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым в рамках экспедиции Минспорта и Федерации альпинизма России поднимались на вершину Дхаулагири (8167 м), которая является седьмой в списке самых высоких гор мира. 14 октября стало известно, что Оленёва сорвалась в расщелину, когда находилась на высоте 6680 м.

В район происшествия направили поисково-спасательный вертолёт, но он из-за тумана смог вылететь только 15 октября. По данным GPS, альпинистка упала вниз на 500 м.