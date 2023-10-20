Париж, 20 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Западные страны, которые с начала СВО на Украине пытаются изолировать Россию на мировой арене, рискуют сами оказаться в изоляции после того, как поддержали бомбардировки Израиля в секторе Газа. Об этом 20 октября говорится в материале французской газеты Le Monde.

Известия/Константин Кокошкин

«Жестокость ответных действий Израиля и поддержка, которую он получает от западных столиц, ослабляют фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях», — говорится в публикации.

Отмечается, что в мире сразу же начали сравнивать действия России и Израиля в зоне конфликтов, несмотря на то, что на Западе отказываются ставить их на один уровень, и это неодинаковое отношение снова оживляет дискурс на тему двойных стандартов и лицемерия западных государств.

В публикации в том числе говорится об отказе западных стран от принятия в Совбезе ООН резолюции России с осуждением убийства мирных граждан и призывом к миру на Ближнем Востоке.

«Такой шаг мог поставить Запад в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации — это выигрышный ход для [президента России Владимира] Путина», — отмечается в статье.

Издание со ссылкой на европейские дипломатические источники также назвало обострение ближневосточного конфликта «подарком с небес» и «удачей» для России, которая противостоит Западу, что проявилось и в переключении СМИ на новый конфликт, и в «ослаблении западной позиции по Украине».

«Речь идёт не только об уходе украинской проблемы на второй план в телепередачах. Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу. Эти усилия, имевшие относительный успех, сейчас сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Изоляция угрожает западному блоку», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября газета Financial Times написала, что государства Глобального Юга после всех усилий Запада отвернулись от Украины из-за действий Израиля на территории сектора Газа. Один из высокопоставленных дипломатов стран — участниц G7 заявил изданию, что западным странам можно забыть о своих правилах и миропорядке, так как на Глобальном Юге их больше не станут слушать.

Израильское радио Kan 20 октября сообщило, что президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора со своим коллегой из США Джо Байденом во время недавнего визита американского лидера в Израиль. Беседу пытались организовать представители Белого дома.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 20 октября написал, что ведомый США мир продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Политик отметил, что западными политиками и их сателлитами в последние дни принимаются решения, которые показывают не только необратимое ментальное расстройство принимающих их людей, но и утрату ими остатков совести.