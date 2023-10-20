Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о трехэтапной военной операции Израиля в секторе Газа. Этим он поделился с членами комитета Кнессета по иностранным делам и обороне. Слова Галанта приводит израильское издание The Times of Israel.

Первый этап, на котором, по его словам, сейчас и находится ЦАХАЛ, состоит из авиаударов и последующими маневрами на земле «с целью уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы победить и уничтожить ХАМАС».

Второй этап будет проходить с меньшей интенсивностью и подразумевает боевые действия для «ликвидации очагов сопротивления».

«Третий шаг создаст новый режим безопасности в секторе Газа, снимет ответственность Израиля за повседневную жизнь в этой зоне и создаст новую реальность безопасности для израильтян и жителей зоны вокруг сектора Газа», — сообщило СМИ.

В то же время по словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, решение о начале наземной операции в секторе Газа принято. Он пояснил, что оно связано с выполнением наших задач: «разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников».

С момента обострения арабо-израильского конфликта 4137 палестинцев погибли в секторе Газа. Ранены 13 260 человек, ещё более 4000 палестинцев числятся пропавшими без вести. Со стороны Израиля в конфликте погибли 1403 и пострадали 4629 человек. Среди погибших 306 военных и 57 полицейских.