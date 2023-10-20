* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов 20 октября оспорил в суде статус иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

РИА Новости/ Илья Питалев Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Иноагентом Минюст признал Муратова, лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, иностранным агентом 1 сентября.

Муратов участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и распространял на иностранных площадках мнения, направленные на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России.

Нобелевскую премию Муратову дали с формулировкой «за усилия по защите свободы слова».

В июле 2022 года Роскомнадзор потребовал признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». В сентябре Басманный суд Москвы удовлетворил это требование. Верховный суд прекратил работу издания.

В конце июня Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность издания «Новая газета Европа».