Москва, 20 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Интернет-магазин Ozon уведомил американскую биржу NASDAQ о решении провести добровольный делистинг — исключить свои депозитарные акции из списка биржи, сообщила 20 октября пресс-служба компании.

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«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена», — отметили в компании.

Снятие акций с регистрации снизит затраты маркетплейса на предоставление отчетности по стандартам США. Заявление о выводе акций планируется подать до 30 октября этого года. Их должны исключить из списка биржи в течение десяти дней после предоставления необходимых документов.

После завершения делистинга компания подаст документы на прекращение регистрации своих обыкновенных и депозитарных акций в США. Это решение вступит в силу через 90 дней после подачи заявления.

В компании объяснили своё решение тем, что на NASDAQ приостановили торги акций Ozon. Акции компании продолжат продавать на Московской бирже и Международной бирже Астаны.

«Торги ADS Ozon на NASDAQ были приостановлены 28 февраля 2022 года, а 15 марта 2023 года NASDAQ уведомил компанию о намерении провести делистинг ADS Ozon. Компания дважды обжаловала решение Nasdaq о делистинге, но получила отказ на обе апелляции», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года NASDAQ решила исключить ценные бумаги ряда компаний, которые ведут бизнес в России. В список вошли Ozon, а также «Яндекс», ЦИАН, Qiwi и HeadHunter. Московская биржа отметила, что это не повлияет на торги в Москве, как и какие-либо другие решения американской биржи.

В июне NASDAQ удовлетворила апелляцию «Яндекса» и отказалась от исключения акций. При этом решение о приостановке торгов акциями компании осталось в силе.