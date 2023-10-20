Москва, 20 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 12 сентября опустился ниже отметки 101 рубль. Это 20 октября следует из данных торговой площадки.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По состоянию на 14:38 мск курс евро снизился на 1,77% — до 100,98 рубля, а курс юаня к 14:40 падал на 1,7%, — до 13 рублей.

Курс евро к 14:45 мск стал падать медленнее до 100,99 рубля (минус 1,76%), а курс юаня снижался на 1,68% — до 13,003 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября курс доллара на Московской бирже поднялся выше 102 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года.

Правительство 11 октября опубликовало указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортёрами, срок действия документа — шесть месяцев. Указ вступил в силу с 16 октября и направлен на стабилизацию курса рубля.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков 20 октября заявил, что рубль в ближайшие месяцы может укрепиться до 80 рублей за доллар. По словам эксперта, сейчас российская валюта сильно недооценена.