Москва, 20 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Из-за того что в России наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны импортёров и спекулянтов, едва ли можно надеяться, что рубль укрепится до 80 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 октября заявил Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков спрогнозировал, что в ближайшие месяцы российская валюта укрепится до 80 рублей за доллар.

Как заметил Марков, укреплению российского рубля способствуют действия российских властей и Центрального банка: повышение ключевой ставки, введение обязательной продажи валютной выручки. Кроме того, в финансовый план правительства на 2024 год заложен среднегодовой курс 90 рублей за доллар.

«Однако ценообразование курсов валют происходит с помощью рыночных механизмов на основе спроса и предложения. А в настоящее время наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны импортёров и спекулянтов. Поэтому в ближайшее время если и стоит ожидать укрепления рубля, то не до 80 рублей, а в интервале 90–100 рублей», — сказал Марков.

Близкой точки зрения придерживается Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его мнению, на укрепление курса рубля может сработать подорожание нефти на мировых рынках и увеличение экспорта.

«Однако есть ещё политический фактор (продажи валютной выручки), который способен обеспечить корректировку курса и ниже 90 рублей. Однако, по моему мнению, курс российской валюты не укрепится ниже 92 рублей до выборов и будет находиться в коридоре от 92 до 97 рублей за доллар», — сказал Перепелица.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Чиркова, рубль сильно недооценён и должен стоить намного дороже, чем в настоящее время. Экономист полагает, что стоимость российской валюты в большей степени будет зависеть не от действий Центробанка, а от экономических проблем в западных государствах.

Ранее, 9 октября, курс доллара на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

После 11 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, установивший обязательную продажу валютной выручки экспортёров. Сделано это с целью стабилизации валютного курса.

По мнению главы государства, бюджету России нужен курс доллара несколько ниже нынешнего.