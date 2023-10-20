* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 октября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который практически сразу после начала спецоперации сбежал в Израиль, избавился от недвижимости в России. После продажи апартаментов в Москве жилья в стране у него не осталось.

URA.RU/TASS Комик Семён Слепаков

Как сообщил 20 октября Telegram-канал Shot, сделка состоялась в начале октября. Речь идёт об апартаментах в элитном комплексе Park Residence, расположенном в 1-м Голутвинском переулке.

На продажу эту квартиру певец-комик выставил после того, как переехал в Израиль. Тогда роскошную жилплощадь в элитном комплексе предлагали купить за 295 млн рублей, а готовому срочно купить квартиру обещали скидку 25%. За сколько в итоге удалось продать элитное жильё, не сообщается.

Среди особенностей объекта в малоэтажном ЖК, состоящем из 16 квартир, — большие панорамные окна, а также выгодное расположение напротив памятника Петру I, возле Крымской набережной и парка «Музеон».

Как сообщало ИА Регнум, звезда Comedy Club сбежал из России в Израиль в марте 2022 года, практически сразу после начала спецоперации. Он долгое время хранил молчание, но потом в стихах и песнях начал оскорбительно высказываться о России и СВО.

В конце марта стали известно, что юмориста проверяют правоохранители по статье о дискредитации вооружённых сил.

В апреле Слепаков попал в список иноагентов. В Минюсте сообщили, что певец получал поддержку от иностранных источников. Кроме того, он выступал против СВО и формировал негативное отношение к военной службе, а также к госслужбе в целом. Помимо этого, он отрицательно высказывался в отношении россиян.

В середине мая комик попытался оспорить решение Министерства юстиции. Однако суд отказал музыканту в снятии статуса иностранного агента.