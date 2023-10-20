Палестина, 20 октября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Израильские военные задержали на Западном берегу реки Иордан одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа, передаёт 20 октября телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Он оказался среди десятков задержанных на Западном берегу в ходе ночных рейдов. Арест Юсефа подтвердило израильское агентство безопасности Шин-Бет. Мужчину задержали в его доме в палестинском городе Бейтуния.

Раньше израильские власти неоднократно задерживали Юсефа, и, сообщил телеканал, он провёл в общей сложности 24 года в тюрьмах Израиля по различным обвинениям — в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и в членстве в ХАМАС.

По данным Клуба палестинских заключённых, на Западном берегу с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября были в общей сложности задержаны 850 палестинцев. В их число вошли законодатели, известные деятели, журналисты, а также бывшие заключенные, отсидевшие длительные сроки в израильских тюрьмах.

«Каждую ночь проводится всё больше и больше арестов. Число палестинских заключённых, находящихся сейчас в израильских тюрьмах, достигает 6300 человек», — заявил генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути.

Телеканал отметил, что нынешнее обострение палестино-израильского конфликта перекинулось с сектора Газа на Западный берег. На Западном берегу погибли за последние дни десятки палестинцев.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви 20 октября сообщил, что израильские власти приняли решение о начале наземной операции в Газе. В Израиле объясняют переход к широкомасштабной наземной операции планами разрушить все структуры ХАМАС и освободить заложников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 октября сообщил, что российские дипломатические ведомства готовят списки желающих покинуть Газу. По его словам, нет точной информации о гражданах России, которые могут находиться у ХАМАС в заложниках.