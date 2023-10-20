Силовики Израиля задержали одного из лидеров ХАМАС
CNN: силовики Израиля задержали одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу
Палестина, 20 октября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Израильские военные задержали на Западном берегу реки Иордан одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа, передаёт 20 октября телеканал CNN.
Он оказался среди десятков задержанных на Западном берегу в ходе ночных рейдов. Арест Юсефа подтвердило израильское агентство безопасности Шин-Бет. Мужчину задержали в его доме в палестинском городе Бейтуния.
Раньше израильские власти неоднократно задерживали Юсефа, и, сообщил телеканал, он провёл в общей сложности 24 года в тюрьмах Израиля по различным обвинениям — в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и в членстве в ХАМАС.
По данным Клуба палестинских заключённых, на Западном берегу с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября были в общей сложности задержаны 850 палестинцев. В их число вошли законодатели, известные деятели, журналисты, а также бывшие заключенные, отсидевшие длительные сроки в израильских тюрьмах.
«Каждую ночь проводится всё больше и больше арестов. Число палестинских заключённых, находящихся сейчас в израильских тюрьмах, достигает 6300 человек», — заявил генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути.
Телеканал отметил, что нынешнее обострение палестино-израильского конфликта перекинулось с сектора Газа на Западный берег. На Западном берегу погибли за последние дни десятки палестинцев.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви 20 октября сообщил, что израильские власти приняли решение о начале наземной операции в Газе. В Израиле объясняют переход к широкомасштабной наземной операции планами разрушить все структуры ХАМАС и освободить заложников.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 октября сообщил, что российские дипломатические ведомства готовят списки желающих покинуть Газу. По его словам, нет точной информации о гражданах России, которые могут находиться у ХАМАС в заложниках.