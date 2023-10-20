Москва, 20 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Администрация президента России планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию главы государства Владимира Путина в этом году. Об этом 20 октября заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что для президента России наиболее важной является оценка его работы россиянами.

Большая пресс-конференция президента России проводится с 2001 года и поводом для её первого проведения послужило значительное число заявок от СМИ на интервью с главой государства. В ходе мероприятия президент отвечает на актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Первая встреча президента России с журналистами продолжалась 1 час 35 минут, а с 2004 года глава государства каждый год общается с журналистами более трёх часов.