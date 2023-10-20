Астана, 20 октября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Власти Казахстана заявили о своей приверженности принципу обеспечения свободы перемещения товаров. Министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев указал, что запретов на экспорт товаров в Россию нет.

Павел Лисицын/РИА Новости

Во время брифинга он сослался на принцип обеспечения четырёх свобод, одна из которых — свободное передвижение товаров.

«У нас подходы чётко сформулированы в Договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров — одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении передвижения товаров», — сообщил глава казахстанского ведомства.

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев 19 октября заявлял о введённых в отношении России ограничениях экспорта 106 видов товаров по причине западных санкций. Он перечислил, что это продукция военного назначения: дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

Позже в пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана опровергли данную информацию. Там сообщили, что торговые отношения Казахстана и России регламентированы положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

Позже в беседе с ИА Регнум профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв поделился мнением, что Казахстан может ввести ограничения в отношении России. Он отметил, Астана занимает двойственную позицию по отношению к России и Западу. Это связано, с одной стороны, с членством вместе с Москвой в ЕАЭС, а с другой — Казахстан не отказывается от санкционной политики США и Евросоюза.