Москва, 26 октября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Экологическая реабилитация Волги станет одной из задач нового федерального проекта «Оздоровление водных объектов», который заработает в России с 2025 года в составе национального проекта «Экология». Об этом сообщил ИА Регнум глава Минприроды Александр Козлов.

Vladimir Menkov Волга

Новый федпроект предполагает строительство очистных сооружений в населённых пунктах, модернизацию промышленных предприятий, снижение уровня агрохимикатов и биогенных соединений, ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, расчистку рек, озёр и водохранилищ, очистку от мусора берегов, строительство и ремонт гидротехнических сооружений.

Сейчас очищение одной из главных российских рек ведётся ускоренными темпами по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«В бассейне Волги живёт около 60 миллионов человек, это более трети населения страны. Ключевая задача нацпроекта «Экология» — снизить антропогенную нагрузку на реку в три раза. Для этого строятся и реконструируются очистные сооружения: 93 объекта уже готовы, а до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию объекты ещё в 11 городах, в том числе Самаре, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде. Расчищено 186 километров мелиоративных каналов, построено 54 водопропускных сооружения, восстановлено свыше тысячи километров водных объектов Нижней Волги и 24 тысячи нерестовых массивов в восточной части дельты», — отметил Александр Козлов ИА Регнум.

Так, в Волгоградской области приоритетом является сохранение низовьев реки — Волго-Ахтубинской поймы. Это не только резерват ЮНЕСКО (особо охраняемая природная территория), но и важнейшая климатообразующая зона для Волгоградской и Астраханской областей.

Первые 10 тыс. кубометров донных отложений извлекли из заиленного русла ерика Сахарный — одного из важнейших водных объектов поймы. Этот небольшой проток деградировал из-за высокой антропогенной нагрузки — прямого или косвенного воздействия человека. В течение двух лет новую жизнь получат почти 10 км русла. Протоки очистят от мусора, зарослей и сухостоя. Такие работы здесь проводятся впервые за всю историю существования ерика и завершатся к концу 2024 года.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области В Волго-Ахтубинской пойме расчищают ерик Сахарный

Летом 2023 года в регионе завершили строительство четырёх водопропускных сооружений. Они улучшили пропускную способность рядом с населенными пунктами на ериках Сахарный, Кочковатый, Репин и Глушак.

«Сейчас, благодаря мероприятиям нацпроекта «Экология», пойма наполняется почти в два раза лучше, чем раньше. В низовьях Волги на территориях двух регионов уже удалось расчистить свыше 86 км русел, а также построить и реконструировать 53 специальных сооружения для улучшения водообмена», — сообщила ИА Регнум заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

По её словам, также удалось восстановить порядка тысячи гектаров ериков, протоков и озёр. «Благодаря этим работам вода стала быстрее расходиться по разветвленной сети и интенсивнее наполнять водоёмы, тем самым поддерживая всю экосистему в благоприятном состоянии», — подчеркнула Сологуб.

Расчистку 29 ериков и озёр Волго-Ахтубинской поймы ведут опережающими темпами: уже сегодня начата реализация проектов, запланированных на следующий год.

В Республике Марий Эл досрочно завершается реконструкция очистных сооружений канализации в посёлке городского типа Параньга. До этого капитальный ремонт не проводился с момента вывода сооружений в эксплуатацию в декабре 1999 года.

«Реализация проекта имеет особо важную социальную значимость для населения, на территории которого расположено 56 многоквартирных и 1 618 жилых домов, оборудованных централизованной канализацией, очистка которых производится благодаря системе канализации», — отметили в республиканском минстрое.

В Самарской области подходят к завершению работы по реконструкции очистных сооружений в селе Солнечная Поляна под Жигулёвском. Обновленные технологии будут автоматизированными, а на завершающем этапе сточные воды будут проходить обработку ультрафиолетовым облучением.

«Мы рады, что являемся участниками большого федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Реконструкция много лет была необходима сельским очистным сооружениям», — отметил глава Жигулевска Илья Сухих. По его словам, для небольшого села Солнечная Поляна очень необходимы новые, современные очистные технологии. «Именно они помогают нашей Волге оставаться чистой, не нарушать ее экосистему, радовать жителей и гостей чистой водой», — подчеркнул Сухих.

Также в Самарской области активно идёт расчистка берегов Волги от мусора. Жители Сызрани поддержали экологическую акцию «Мы чистим мир». Им удалось собрать пять кубометров мусора в районе железнодорожной станции Кашпир. Выяснилось, что три четверти мусора составили отходы из пластмассы, опасные для природы и людей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волга

«В Сызрани мы имеем уникальное природное богатство — Волгу. И кто, как не мы, жители этого города, должны заботиться о её чистоте и сохранности и в целом ответственно относиться к природе», — отметил житель Сызрани Валерий Карсунцев.

Новые очистные сооружения строят в городском округе Лыткарино Московской области. «Мощность новых очистных сооружений составит 30 тысяч кубометров в сутки, этого хватает, чтобы закрыть нынешние потребности города. Однако с учетом перспектив развития муниципалитета проектом предусмотрена возможность дополнительного увеличения мощности до 40 тыс. кубометров», — сообщил глава Лыткарино Константин Кравцов.

После завершения строительства новых очистных сооружений сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки на фильтрах и обеззараживаться на ультрафиолетовых установках. Для предотвращения возникновения неприятных запахов они будут оснащены системой сбора и очистки вентиляционных выбросов.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян. С этой целью ведется комплексная работа по оздоровлению Волги: строятся и реконструируются объекты по очистке сточных вод и водопропускные сооружения, производится расчистка и дноуглубление водных объектов Нижней Волги.