Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил 20 октября, что решение о начале наземной операции в секторе Газа принято.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников», — сообщил ТАСС дипломат.

Бен Цви отметил невозможность достижения поставленных целей без проведения наземной операции. При этом посол не назвал никаких конкретных сроков, но призвал скорее прекратить кровопролитие.

Как передавало ИА Регнум, по данным агентства Reuters, Израиль запланировал провести в Газе операцию, невиданную по жестокости. Источники агентства рассказали, что полное уничтожение инфраструктуры Газы планируется невзирая на возможные большие жертвы среди мирного населения. В Израиле при этом признали, что плана на послевоенное будущее Газы нет.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил военным, что они могут «скоро» получить приказ войти в сектор Газа, а министр экономики и промышленности Нир Баркат, входящий в Совет национальной безопасности, сообщил о полученном армией одобрении на проведение наземной операции.

После этого движение ХАМАС заявило, что готово к продолжительным боевым действиям. Как отметило агентство Bloomberg, Израиль скорректировал планы по наземной операции под давлением со стороны США. Отмечается, что изменения планов военного командования могут привести к затягиванию конфликта, так как корректировки вносятся с целью «ограничения» потенциальных жертв.

Президент России Владимир Путин, комментируя планы Израиля 13 октября, заявил, что операция с использованием тяжёлой техники в секторе Газа грозит обернуться серьёзными последствиями. Он отметил, что работа тяжёлой техники в жилых районах — сложное дело. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также выразил аналогичное мнение, отметив, что в регионе фактически разворачивается трагедия. Он добавил, что это результат пренебрежительного отношения стран к проблеме.