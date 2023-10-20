Москва, 20 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В настоящее время контакты России и США по ситуации на Ближнем Востоке идут в рамках Совета Безопасности ООН. Об этом 20 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Что касается двухсторонних контактов лидеров государств Владимира Путина и Джозефа Байдена, то их не было.

«Нет, в рамках Совета Безопасности ООН контакты идут. Чисто двусторонних [встреч] не было», — уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад во время телефонного разговора 16 октября обсудили ситуацию в Газе и заявили о необходимости направить туда гуманитарную помощь. Лидеры также высказались против насильственного перемещения палестинских жителей.

В тот же день российский лидер обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа во время телефонных разговоров с лидерами Ирана Ибрагимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом, Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин не планирует обсуждать с главой Белого дома Джо Байденом обострение палестино-израильского конфликта.

Во время пресс-конференции в Пекине 18 октября Путин заявил, что вне зависимости от эскалации конфликта на Ближнем Востоке Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Он не считает, что противоречия между сектором Газа и остальной Палестиной говорят о враждебности между ними.