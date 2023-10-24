Москва, 24 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Сохранить будущего ребёнка — одно из самых важных решений женщины, однако не всем оно даётся легко. Причины могут быть разными — от страха и неуверенности в себе до материальных проблем. Поэтому именно на стадии принятия решения о судьбе новой жизни беременным чрезвычайно важно получить квалифицированную поддержку. И в России продолжается масштабная работа, направленная на снижение количества абортов.

Новорожденные

«Проводим последовательную работу по снижению числа абортов, за 2022 год оно сократилось на 2,3 процента. В основном это обеспечено государственными медицинскими организациями, которые в рамках родового сертификата организуют работу с женщинами, желающими прервать беременность, чтобы не допустить этого и сохранить ребенка», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Значительно снизить количество абортов помогла программа «Здравствуй, мама!», которую поддерживает национальный проект «Демография». Проект стартовал в Мордовии в 2022 году: он предусматривает не только бережное отношение к будущей матери со стороны специалистов женской консультации, но и просветительскую составляющую и материальную поддержку, в частности обеспечение вещами для первого года жизни ребёнка.

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Программу реализует благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Его команда «переобучила» навыкам общения с беременными женщинами региональных гинекологов, психологов и специалистов ультразвуковых исследований. И всего за год этот проект помог снизить количество абортов в Мордовии на 42%. Теперь к этой практике подключаются и остальные регионы России.

Президент фонда «Женщины за жизнь», мама четверых детей Наталья Москвитина непростой темой профилактики абортов занимается уже на протяжении семи лет.

«Мы разработали регламент общения с беременной и с небеременной женщиной репродуктивного возраста. Учли ограниченное время на прием, прописали «боли» женщин и возможные варианты развития диалога с ней в помощь врачу-гинекологу. Создали дизайн-проект дружелюбного к материнству пространства. Разработали подарок к родам, привлекли бизнес к участию — скидки, акции для беременных и семей с детьми. Проект уже запущен в восьми регионах», — отметила Наталья Москвитина.

Разобраться со страхами и тревогами, рассеять сомнения помогает и горячая линия поддержки будущих мам 8-800-2000-492. В службе работают 56 психологов, среди которых есть перинатальные консультанты и специалисты по грудному вскармливанию. При поддержке АНО «Национальные приоритеты» горячая линия получила статус федеральной и широкую информационную поддержку.

Горячая линия

«Создан проект про комфортную среду для беременной девушки, женщины для того, чтобы она приняла правильное решение и родила ребёнка. Потому что это решение как раз зависит от той среды, в которой девушка оказывается», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она отметила, что в поддержку горячей линии уже запущены специальные ролики, задействованы и другие инструменты. К примеру, плакаты в женских консультациях и наружная реклама, которая размещена по пути следования женщины в женскую консультацию.

«Потому что каждая женщина, находясь в ситуации принятия решения, она ищет знаки, чтобы принять решение в пользу рождения ребёнка. Согласно статистике обращений на горячую линию, основные поводы — репродуктивный выбор, психологическая и юридическая помощь, меры поддержки семей с детьми», — подчеркнула София Малявина.

При информационной поддержке нацпроекта «Демография» реализуется также проект «Мамино окно», благодаря которой нуждающиеся женщины могут получить продуктовую помощь. Победа в конкурсе грантов мэра Москвы позволила проекту расширить свои возможности: теперь фонд предоставляет своим подопечным не только продукты длительного хранения, но и одежду, памперсы и многое другое.

«Идея «Маминого окна» появилась давно, поскольку по статистике 20% женщин идут на аборт из-за своего финансового положения. Формирование продуктовых наборов осуществляется за счет благотворительных пожертвований от физических, юридических лиц в натуральном или денежном эквиваленте», — отмечают в фонде «Женщины за жизнь». С каждым годом география проекта расширяется.

А проект «Приданое малышу» помогает обеспечить одеждой, подгузниками, средствами гигиены и теплыми вещами в благодарность маме за сохранение беременности. Такие посылки помогают матерям чувствовать себя нужными и снимают финансовую нагрузку на семью в сложной жизненной ситуации. На данный момент фонд ежемесячно отправляет около 50 коробок с «приданым» малышам и их мамам. Популярность проекта растет с каждым месяцем.

Эти проекты были представлены благотворительным фондом «Женщины за жизнь» на Национальную премию «Наш вклад» сезона 2022-2023. За их реализацию фонд признан победителем премии в номинации «НКО», также организации присужден статус «Партнер национальных проектов России».

Все федеральные меры поддержки собраны на сайте НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ Главной и самой существенной выплатой остаётся материнский капитал, который предоставляется проактивно, без заявления, по факту рождения ребенка. Маткапитал можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий. А если деньги нужны прямо сейчас, то получать в виде ежемесячных выплат, чтобы приобретать необходимые ребенку вещи.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» помогает семьям на каждом этапе: от рождения и воспитания детей, помощи в трудоустройстве до поддержания активного долголетия для людей старшего возраста.