Москва, 20 октября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Для того чтобы киевский режим уступил России часть территорий и забыл о попытках вступить в НАТО, нужна тотальная победа РФ, считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 20 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Ранее французское издание Front Populaire спрогнозировало, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому, если он хочет прекратить военные действия, придётся признать потерю территорий, отказаться от вступления в ЕС и НАТО, закрепить в конституции использование русского языка наравне с украинским, а также провести ограниченную демилитаризацию.

«Для того чтобы Зеленский выполнил эти условия, должна произойти тотальная победа Российской Федерации и тотальное поражение Украины. Иными словами, подписание Киевом акта о капитуляции», — сказал Денисов.

При этом он подчеркнул, что бывают совершенно разные методы и подходы к достижению тотальной победы. Совершенно не обязательно говорить о занятии тех или иных городов, областей или уничтожении живой силы. Политолог считает, что зачастую достаточно уничтожить или серьёзно ограничить возможности руководства страны принимать решения.

«Но в первую очередь на ум, конечно, приходит военная победа — русские танки на Крещатике», — подчеркнул он.

Политолог полагает, что в нынешних условиях не стоит ждать, что Украина будет менять конституцию, признавать русский язык или отказываться от внешнеполитического курса на интеграцию в ЕС и НАТО, который также зафиксирован в её основном законе.

«В нынешней форме Украина является инструментом в руках коллективного Запада для противостояния Российской Федерации, — сказал Денисов. — Какие бы документы ни были подписаны, в том числе документ о капитуляции Украины, это не значит, что через Украину, при помощи Украины и её граждан коллективный Запад не будет совершать диверсии и воевать — может быть, на другом фронте — против Российской Федерации. История совершенно стратегическая».

Кроме того, политолог не согласился с мнением французского издания о том, что Киев, выполняя условия России, может компенсировать это неким договором о взаимной обороне между Украиной, Польшей, Францией и Германией.

«Трудно себе представить, как страна, входящая в НАТО, будет подписывать такие соглашения с Украиной. Потому что это противоречит здравому смыслу и, скорее всего, будет сильно противоречить обязательствам Польши перед Североатлантическим альянсом», — подытожил Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экспертов Front Populaire, разрешение украинского кризиса не может включать просто прекращение огня и заморозку конфликта и чем скорее это осознают правящие европейские элиты, тем лучше.

До этого президент России Владимир Путин похвалил Киев, который начал задумываться о переговорном процессе, но отметил, что этого недостаточно, и призвал украинскую сторону к совершению конкретных действий.

Ещё раньше, 13 июня 2023 года, Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией.